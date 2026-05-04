Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jamaah Haji Mengeluh Sakit Setiba di Madinah, 10 Dirawat di RS Saudi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |15:45 WIB
Jamaah Haji Mengeluh Sakit Setiba di Madinah, 10 Dirawat di RS Saudi
Jamaah haji tiba di Madinah mengeluh sakit (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Setibanya di Bandara AMAA Madinah, jamaah haji Indonesia langsung mendapatkan pemantauan kesehatan, terutama bagi mereka yang mengalami keluhan setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Air.

Berdasarkan rekap layanan kesehatan Daker Bandara per Senin (4/5/2026), tercatat 81 jamaah mendapatkan pemeriksaan kesehatan di bandara. Selain itu, 12 jamaah masuk dalam pencatatan observasi, 10 jamaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah, dan 10 jamaah lainnya dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.

Petugas Kesehatan Bandara, Kadhafi, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi jamaah dapat segera tertangani sejak titik kedatangan.

“Keluhan jamaah beragam, ada yang lemas, pusing, mual, sesak ringan, hingga membutuhkan observasi. Semua kami tangani sesuai kondisi masing-masing,” ujar Kadhafi di Madinah, Senin.

Kepala Daerah Kerja Bandara, Abdul Basir, menyampaikan kesiapsiagaan petugas kesehatan menjadi bagian penting dalam pelayanan kedatangan jamaah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216197/sopir_bus_shalawat-OE2c_large.jpg
Kisah Kang Surdi, Mantan Montir di Balik Setir Bus Shalawat Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216184/haji-grAW_large.jpg
74.652 Jamaah Haji Indonesia Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215474/rumah_sakit-ShJ6_large.jpg
Satu Jamaah Haji RI Korban Kecelakaan Dirawat di RS Al Hayyat Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215432/haji-dFUz_large.jpeg
Kronologi Bus Jemaah Haji Indonesia Kecelakaan di Arab Saudi, 10 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214820/kakbah-3QGR_large.jpg
Cegah Jamaah Tercecer, Kemenhaj Siapkan Lima Pos di Area Masjid Nabawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214816/kemenhaj-5ifS_large.jpg
72 Kloter Diterbangkan ke Saudi, Kemenhaj: 17.747 Jamaah Haji Sudah Tiba di Madinah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement