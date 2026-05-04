Prabowo Panggil Dirut Garuda ke Istana, Bahas Penerbangan Haji?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Glenny Kairupan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dari pantauan Okezone, Glenny tiba di Istana pukul 13.26 WIB. Ia mengaku baru saja rapat di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan langsung menuju Istana karena dipanggil Presiden Prabowo.

"Habis rapat di Danantara," kata Glenny.

Glenny enggan menjawab secara spesifik ketika ditanya perihal kedatangannya ke Istana, apakah akan melaporkan terkait penerbangan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 M/1447 Hijriah.

Namun, Glenny memastikan penerbangan untuk jamaah haji Indonesia berjalan dengan lancar. "Haji lancar. Pokoknya baik semua," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

