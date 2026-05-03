HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Ketua PPATK-Mensesneg di Hambalang, Bahas Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |20:54 WIB
Prabowo Bertemu Ketua PPATK-Mensesneg di Hambalang, Bahas Apa?
Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua PPATK-Mensesneg di Hambalang (Foto: IG Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, turut dibahas pengawasan terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulis akun Instagram @Sekretariat.kabinet dikutip Minggu.

Dalam keterangan yang disampaikan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Presiden Prabowo menegaskan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” katanya.

(Arief Setyadi )

