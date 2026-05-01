HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Komitmen Bangun 1 Juta Rumah untuk Pekerja Mulai Tahun Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |19:06 WIB
Prabowo Tegaskan Komitmen Bangun 1 Juta Rumah untuk Pekerja Mulai Tahun Ini
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

1. Bangun 1 Juta Hunian

Presiden mengungkapkan, pemerintah telah membangun ratusan ribu rumah bagi masyarakat. Namun, pemerintah menargetkan pembangunan dalam skala yang jauh lebih besar ke depan.

“Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350 ribu rumah. Tapi sasaran kita adalah minimal satu juta rumah kita akan mulai tahun ini juga, satu juta rumah. Rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di cluster-cluster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja,” ujar Presiden.

Prabowo mengungkapkan rencana pembangunan kota-kota baru yang dirancang khusus untuk mendukung kehidupan para pekerja. Setiap kota baru tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas publik yang memadai guna menunjang kualitas hidup masyarakat.

“Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah, rumah susun 100 ribu. Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden menyoroti beban pengeluaran buruh untuk kebutuhan tempat tinggal yang selama ini cukup tinggi. Pemerintah, menurut Presiden, akan mengarahkan agar pengeluaran tersebut dapat dialihkan menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan tenor panjang dan terjangkau.

 

UU Perlindungan PRT Disahkan, Prabowo : Pertama Kali dalam Sejarah NKRI!
Di Hadapan 400 Ribu Buruh, Prabowo Tegaskan Tak Akan Gentar Bela Rakyat
Prabowo Sebut Orang Pangkat Tinggi-Pintar Malah Tidak Jelas dan Mencuri
Prabowo Akan Bangun Daycare untuk Buruh
Prabowo Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bersama Buruh
Momen Prabowo Lepas dan Lempar Baju Safari Miliknya untuk Buruh
