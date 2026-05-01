Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

16 WNA Ditangkap Terindikasi Love Scamming, Modus Liburan hingga Investasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |04:10 WIB
WNA ditangkap (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Wasdakim Ditjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menyebut pihaknya mengamankan 16 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Taiwan, dan Malaysia yang terindikasi terlibat kasus penipuan daring (love scamming) dengan menyasar korban dari Amerika Serikat dan Meksiko. Modus yang digunakan beragam, mulai dari berpura-pura berlibur hingga ingin berinvestasi di Indonesia.

"Ada perempuan WN Malaysia yang masuk ke Indonesia dengan tujuan berlibur atau holiday. Namun, ia menerima tawaran pekerjaan sebagai penerjemah bagi warga lokal yang bertugas membelikan kebutuhan sehari-hari para WNA," ujar Yuldi kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, para WNA tersebut memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pembeli kebutuhan untuk 12 WNA asal Tiongkok hingga sebagai pengemudi. Modus yang digunakan pun beragam, ada yang datang untuk berlibur dan ada pula yang mengaku hendak berinvestasi.

"Sebanyak 12 WNA pemegang visa D12 atau pra-investasi tidak dapat menunjukkan bukti aktivitas maupun kegiatan investasi selama berada di Indonesia," tuturnya.

Ia menjelaskan, 16 WNA tersebut diamankan di sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, yang disewa selama satu tahun penuh. Bahkan, berdasarkan hasil penelusuran, diduga akan ada tambahan hingga 50 WNA lain yang akan didatangkan ke lokasi tersebut.

"Diperkirakan akan ada penambahan hingga 50 orang asing lagi. Tim berhasil mendokumentasikan aktivitas para WNA yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement