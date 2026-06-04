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Dua WNA Ditemukan Tewas di Apartemen Cengkareng, Satu Orang Kritis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |11:05 WIB
Dua WNA Ditemukan Tewas di Apartemen Cengkareng, Satu Orang Kritis
WNA Ditemukan Tewas di Apartemen Cengkareng (foto: freepik)
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JAKARTA - Tiga orang warga negara asing (WNA) ditemukan dalam kondisi mengenaskan di salah satu apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Dua di antaranya meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebutkan, ketiga korban ditemukan pada Senin 1 Juni 2026 lalu sekira pukul 21.00 WIB.

"Dari ketiga orang tersebut, 2 laki-laki berinisial CD (27) dan II (34) dinyatakan meninggal dunia," kata Budi Hermanto, Kamis (4/6/2026).

Budi menerangkan, satu di antaranya dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil dari penyebab meninggal dari kedua korban tersebut.

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Topik Artikel :
Cengkareng apartemen WNA WNA Tewas
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