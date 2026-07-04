Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran di Cengkareng, Empat Remaja Bersajam Ditangkap

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |16:34 WIB
Hendak Tawuran di Cengkareng, Empat Remaja Bersajam Ditangkap
Tawuran pelajar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Patroli gabungan Brimob Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat kembali menggagalkan aksi tawuran saat menyisir sejumlah titik rawan pada Sabtu (4/7/2026) dini hari. 

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan empat remaja di Jalan Pesakih, Cengkareng, beserta barang bukti berupa satu bilah celurit, satu petasan, dan satu unit telepon genggam.

Saat menyisir kawasan Cengkareng, Tim Patroli Brimob Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat mendapati sekelompok remaja yang diduga hendak terlibat aksi tawuran. 

Petugas kemudian bergerak cepat mengamankan empat remaja tersebut beserta barang bukti sebelum menyerahkan mereka ke Polsek Cengkareng untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228208//motor_sita_polisi-YJqz_large.jpg
Tak Bisa Tunjukkan Surat Kendaraan, Pemuda Berkonvoi di Cipayung Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228195//kecelakaan-Yo6B_large.jpg
Tolong Truk Mogok, Polisi Tewas Tertabrak di Tol Joglo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/338/3228055//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-ShDT_large.jpg
Polisi Selidiki Dugaan Adanya Korban Lain Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan di Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/338/3228053//polda_metro_jaya-ywzZ_large.jpg
3 Karyawan Disekap Bos di Jakpus, Modus di Balik Tuduhan Pencurian Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3227959//kabidkum_polda_metro_jaya_kombes_abrianto_pardede-eEjL_large.jpg
Siapkan Kesimpulan, Polda Metro Jaya Optimis Praperadilan Roy Suryo Akan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227881//roy_suryo-lQPV_large.jpg
Polda Metro Bantah Penangkapan Roy Suryo Bak Teroris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement