Hendak Tawuran di Cengkareng, Empat Remaja Bersajam Ditangkap

JAKARTA - Patroli gabungan Brimob Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat kembali menggagalkan aksi tawuran saat menyisir sejumlah titik rawan pada Sabtu (4/7/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan empat remaja di Jalan Pesakih, Cengkareng, beserta barang bukti berupa satu bilah celurit, satu petasan, dan satu unit telepon genggam.

Saat menyisir kawasan Cengkareng, Tim Patroli Brimob Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat mendapati sekelompok remaja yang diduga hendak terlibat aksi tawuran.

Petugas kemudian bergerak cepat mengamankan empat remaja tersebut beserta barang bukti sebelum menyerahkan mereka ke Polsek Cengkareng untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.