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Polisi Selidiki Dugaan Adanya Korban Lain Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan di Senen

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |15:53 WIB
Polisi Selidiki Dugaan Adanya Korban Lain Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan di Senen
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi (foto: Okezone)
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JAKARTA – Polda Metro Jaya tidak hanya mengusut tujuh tersangka dalam kasus dugaan penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap tiga karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penyidik kini juga mendalami informasi mengenai dugaan adanya korban lain yang pernah mengalami peristiwa serupa di lokasi yang sama.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan informasi tersebut ditemukan dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.

"Dalam proses penyidikan ditemukan informasi yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut juga pernah terjadi peristiwa hukum atau perbuatan yang sama. Namun terhadap informasi ini, kami masih melakukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti lainnya," katanya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/7/2026).

Menurut dia, apabila ditemukan dugaan tindak pidana serupa terhadap korban lain, penyidik akan melakukan pengusutan secara intensif.

Iman menegaskan pihaknya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat terus melakukan asistensi dan pendampingan dalam penanganan perkara tersebut.

"Kami dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan asistensi dan pendampingan dalam seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat," ujar Iman.

 

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