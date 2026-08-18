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Peristiwa 18 Agustus: Soekarno-Hatta Dipilih Jadi Presiden dan Wapres RI

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 18 Agustus: Soekarno-Hatta Dipilih Jadi Presiden dan Wapres RI
Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta (foto: WIkipedia)
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JAKARTA - Berbagai peristiwa penting terjadi pada 18 Agustus dari tahun ke tahun. Sejumlah peristiwa tersebut bahkan menjadi catatan sejarah, baik bagi Indonesia maupun dunia.

Salah satu peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia terjadi pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Drs Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain sejarah lahirnya kepemimpinan awal Republik Indonesia, sejumlah peristiwa lain juga tercatat terjadi pada 18 Agustus. Berikut beberapa di antaranya:

1. Gas Helium Ditemukan

Gas helium pertama kali terdeteksi oleh astronom Prancis Pierre Jules César Janssen dan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockyer pada 1868. Penemuan tersebut terjadi ketika keduanya mengamati spektrum Matahari.

Helium merupakan unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol He dan nomor atom 2. Unsur ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta termasuk dalam kelompok gas mulia.

2. Phobos, Satelit Mars Ditemukan

Astronom Amerika Serikat Asaph Hall menemukan Phobos, salah satu dari dua satelit alami Mars, pada 18 Agustus 1877. Beberapa hari sebelumnya, Hall juga menemukan satelit Mars lainnya, Deimos.

Phobos merupakan satelit yang mengorbit sangat dekat dengan Mars. Jaraknya sekitar 6.000 kilometer dari permukaan planet tersebut.

 

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