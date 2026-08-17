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Peristiwa 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
HUT Ke 81 RI (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada 17 Agustus dan menjadi catatan penting dalam perjalanan bangsa maupun dunia. Salah satunya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus.

Okezone mengulas sejumlah peristiwa yang terjadi pada 17 Agustus berdasarkan berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1945 - Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari tersebut, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajahan.

Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dilakukan Soekarno didampingi Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta Pusat.

Peristiwa tersebut menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap tahun diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.

1961 - Monas Diresmikan Presiden Soekarno

Monumen Nasional atau Monas merupakan salah satu ikon Jakarta yang dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Pembangunan Monas digagas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Perancangan pembangunan Monas mulai dilakukan pada 1955.

Saat itu digelar sayembara desain Monas yang diikuti sejumlah peserta. Dari berbagai rancangan yang masuk, desain karya arsitek Frederich Silaban dinilai memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan panitia.

Monas kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan dan kemerdekaan Indonesia.

 

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