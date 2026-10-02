Daftar Lengkap Dewan Pertimbangan Presiden yang Dilantik Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta. Total ada 26 wantimpres yang dilantik Prabowo, hari ini, Jumat (2/10/2026).

Prabowo mengambil sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para Wantimpres. Pelantikan pun berjalan dengan khidmat yang juga dihadiri sejumlah pejabat negara.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Berikut daftar lengkap Wantimpres yang dilantik Prabowo:

1. Prof. Pratikno (Ketua)

2. Hatta Rajasa (Wakil Ketua)

3. ⁠Shinta Nuriyah Wahid

4. ⁠Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

5. ⁠Bambang Soesatyo

6. ⁠Jenderal TNI Purn Agum Gumelar

7. ⁠Jenderal Pol Purn Budi Gunawan

8. ⁠Chairul Tanjung

9. ⁠Salim Segaf Aljufri

10. ⁠K.H. Anwar Iskandar

11. ⁠K.H. Said Aqil Siradj

12. ⁠K.H. Yahya Cholil Staquf

13. ⁠Philip Kuncoro Wijaya

14. ⁠Budi Tanuwibowo

15. ⁠⁠Letjen TNI Purn Ida Bagus Purwalaksana

16. ⁠Soekarwo

17. ⁠Jusuf Hamka

18. ⁠Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir

19. ⁠Yusuf Wanandi

20. ⁠Margarito

21. ⁠Rocky Gerung

22. ⁠Mohamad Hatta

23. ⁠Muhammad Qodari

24. Anwar Usman

25. Ignasius Jonan

26. Murdaya Poo

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.