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Dihubungi Teddy, Agum Gumelar Meluncur ke Istana Jelang Pelantikan Wantimpers

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |15:24 WIB
Dihubungi Teddy, Agum Gumelar Meluncur ke Istana Jelang Pelantikan Wantimpers
Agum Gumelar (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Agum Gumelar tiba di Istana Kepresidenan jelang pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tak mengungkap maksud kedatangannya ke istana.

"Belum tahu, saya belum tahu betul," kata Agum di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Agum mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk datang ke Istana. Kedatangannya itu bertepatan dengan rencana pelantikan Wantimpres.

"Nanti deh," ujarnya.

Sementara itu, eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno juga tiba di Istana didampingi sang istri. Pratikno juga mengaku belum mengetahui secara pasti posisi yang akan diembannya sebagai Wantimpres.

"Iya, ini saya diundang untuk pelantikan apa, Wantimpres ya," kata Pratikno.

(Arief Setyadi )

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