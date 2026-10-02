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Kena Reshuffle Kabinet, Pratikno Dikabarkan Bakal Jadi Wantimpres

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |10:08 WIB
Kena Reshuffle Kabinet, Pratikno Dikabarkan Bakal Jadi Wantimpres
Pratikno (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet, salah satunya mengganti Pratikno dari posisi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pratikno kini disebut bakal mendapat posisi baru sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Saat ditanya mengenai kabar tersebut, Pratikno belum memberikan jawaban secara tegas. Dia meminta publik menunggu kabar selanjutnya.

"Ya nanti kan ada berita berikutnya. Nanti kan ada berita berikutnya," kata Pratikno usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pratikno juga memberikan sinyal dirinya akan mendapat tugas baru setelah tidak lagi menjabat sebagai Menko PMK. "Ya nanti kita tunggu lah sampai besok (hari ini, red) ya," ujarnya.

Pratikno menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang diberikan kepadanya selama menjabat sebagai Menko PMK.

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