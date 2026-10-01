Geser Djamari Chaniago, Dudung Abdurachman Dilantik Jadi Menko Polkam

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan dilakukan secara khidmat di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026). Sesi pelantikan dimulai sekitar pukul 14.28 WIB.

Dudung Abdurahman tampak berdiri di jajaran para pejabat yang mengisi jabatan yang telah ditentukan di depan Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengenakan setelan formal dengan jas serta peci hitam, dilengkapi dasi yang tampak dominan berwarna biru. Dudung kemudian mengucapkan sumpah janji yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh dirinya bersama para pejabat lain.

“Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara. Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?” ucap Presiden Prabowo.

Setelah mengucapkan sumpah janji, para pejabat, termasuk Dudung, tampak dipersilakan ke depan meja guna menandatangani berita acara pengambilan sumpah bersama Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Dudung sendiri menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Ia dilantik sebagai KSP pada Senin, 27 April 2026 lalu. Melansir dari laman resmi Universitas Trisakti, Dudung Abdurahman lahir pada 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat.

Ia merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1988 dan pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, Pangkostrad, hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 17 November 2021 hingga 25 Oktober 2023. Tercatat, ia berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Trisakti pada 2023 dengan predikat cum laude dalam Manajemen Strategis.

(Arief Setyadi )

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