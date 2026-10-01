Profil dan Rekam Jejak Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo

JAKARTA – Komisi III DPR RI sepakat Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat pleno fit and proper tes calon Kapolri usulan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Sebelumnya, dalam uji kelayan tersebut, Suyudi menilai, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk mempercepat pembenahan.

Tujuannya, bukan untuk melemahkan Polri, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.

"Karena itu, apabila memperoleh amanah, saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu," kata Suyudi.

Profil Suyudi Ario Seto

Komjen Suyudi Ario Seto saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Marthinus Hukom.

Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994.

Jenderal bintang tiga ini spesiaslis di bidang reserse. Ia pernah menjabat sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, kemudian Kapolsek di beberapa wilayah seperti Pasar Minggu, Tanah Abang, dan Penjaringan.

Kariernya semakin berkembang ketika menjabat Kasat Reskrim di Polres Metro Jakarta Selatan, Tangerang Kota, serta Jakarta Barat, dan juga Kasubdit Ranmor Polda Metro Jaya tahun 2011.

Pada periode 2014 hingga 2017, Suyudi memegang sejumlah jabatan Kapolres di Majalengka, Bogor, Bogor Kota, hingga Metro Jakarta Pusat. Ia kemudian menempati posisi-posisi strategis di Bareskrim Polri sebagai Wadirtipideksus dan Wadirtipidsiber pada tahun 2020.