Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Mahasiswa Harus Jadi Agen Perubahan dan Perkuat Persatuan!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |12:56 WIB
Kapolri: Mahasiswa Harus Jadi Agen Perubahan dan Perkuat Persatuan!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak mahasiswa untuk mengambil peran sebagai agen perubahan sekaligus menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Demikian disampaikan Sigit saat memberikan kuliah umum dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2026 di Medan, Sumatera Utara, Senin (28/9/2026).

Menurut Sigit, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk menghadirkan perubahan positif. Dengan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, mahasiswa diharapkan tidak hanya berkontribusi di lingkungan kampus, tetapi juga mengambil peran nyata di tengah masyarakat.

“Menjadi agen perubahan, menginisiasi dan mengajak masyarakat melakukan perubahan positif serta berpartisipasi dalam pembangunan,” ujar Sigit.

Sigit mengatakan, kontribusi tersebut dapat diwujudkan sesuai bidang keilmuan masing-masing, mulai dari mendukung ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan.

Di sisi lain, Sigit mengingatkan bahwa generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga ruang sosial tetap kondusif. Mahasiswa diharapkan menjadi pelopor kamtibmas dan perekat persatuan dengan menjaga kerukunan serta ikut menangkal hoaks dan provokasi.

Peran tersebut semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Tingginya penggunaan ruang digital harus diikuti kemampuan berpikir kritis agar generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan.

Karena itu, Sigit mendorong mahasiswa untuk membangun budaya akademik yang sehat, menjaga integritas, menghargai perbedaan, dan memperkuat kolaborasi.

“Menjaga kerukunan, menangkal hoaks dan provokasi, serta mengajak masyarakat menjauhi narkoba, kekerasan, intoleransi, dan tindakan anarkis,” kata Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat menjadi negara maju dengan memanfaatkan momentum bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2035.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244408//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_ngaji_bareng_gus_baha-9fyJ_large.jpeg
Ngaji Bareng Gus Baha, Kapolri Gaungkan Jaga Persatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244397//polri-MLCr_large.jpg
Berita Duka! Kabid Humas Polda Sulut Kombes Steidy Raranta Meninggal, Baru 4 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244348//polri-kbsy_large.jpg
Kapolri: Sinergi Ulama dan Umara Kekuatan Bangun Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244300//polri-Z7MA_large.jpg
Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 50 Pati, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/338/3244243//polri-E8pN_large.jpg
Kapolda Jabar Instruksikan Jajaran Polres Bogor untuk Perkuat 'Jawara'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244206//polri-CoQ1_large.jpg
Polri Patsus Kombes Fahrurozi Terkait Dugaan Penipuan Investasi Rp58,5 Miliar WNA Malaysia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement