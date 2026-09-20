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Kapolri Minta Polwan Semakin Kompetitif di Tingkat Internasional

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |12:11 WIB
Kapolri Minta Polwan Semakin Kompetitif di Tingkat Internasional
Kapolri Minta Polwan Semakin Kompetitif di Tingkat Internasional
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kegiatan International Association of Women Police (IAWP) yang diikuti perwakilan dari 43 negara menjadi momentum penting bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman.

“Baru saja kami melaksanakan pembukaan kegiatan IAWP yang diikuti oleh perwakilan dari 43 negara. Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai hari ini hingga Kamis mendatang,” kata Sigit, Minggu (20/9/2026).

Mantan Kapolda Banten ini berharap, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat, kapasitas, serta kompetensi polisi wanita, termasuk dalam mendukung pengembangan karier.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden IAWP mengenai pentingnya kesetaraan gender serta pengembangan peran dan karier polisi wanita.

Sigit menjelaskan, keikutsertaan Polwan Indonesia dalam forum internasional tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan sekaligus menyerap berbagai pengetahuan dan pengalaman dari polisi wanita negara lain.

“Kami berharap kemampuan dan kapasitas Polwan Indonesia terus meningkat, mampu bersaing di tingkat internasional, serta saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan polisi wanita dari berbagai negara,” ujar Sigit.

 

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