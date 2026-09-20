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Prabowo Sebut Kelapa Sawit Tanaman Ajaib: Kita Bisa Dapatkan Macam-Macam

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |02:01 WIB
Prabowo Sebut Kelapa Sawit Tanaman Ajaib: Kita Bisa Dapatkan Macam-Macam
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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PONOROGO - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari Kelapa Sawit. Dia menyebut, kelapa sawit bisa dikatakan sebagai tanaman yang ajaib.

Mulanya, Prabowo menyampaikan per 1 Juli lalu, Indonesia sudah tidak lagi impor solar dari luar Negeri. Hal ini menyusul, Indonesia sudah bisa memproduksinya sendiri.

"Dan hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa memproduksi solar kita sendiri, saudara-saudara," kata Prabowo dalam pidatonya di acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Prabowo menyampaikan solar yang diproduksi di dalam Negeri ini berasal dari Kelapa Sawit. Ia bersyukur, tanaman ini merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada Indonesia.

"Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop," ujarnya.

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