Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pura-Pura Tidur, Pria Diduga Lecehkan Perempuan di Bus JR Connexion

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |03:10 WIB
Pura-Pura Tidur, Pria Diduga Lecehkan Perempuan di Bus JR Connexion
Kasus Pelecehan Seksual (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Petugas PJR Jagorawi menangkap seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual, terhadap perempuan di dalam Bus JR Connexion rute Blok M-Bogor. Peristiwa itu berlangsung pada Kamis, 17 September 2026.

Kainduk PJR Jagorawi, Kompol Jajuli menjelaskan, bus tersebut menepi di depan kendaraan petugas PJR di KM 14 A arah Bogor sekitar pukul 19.15 WIB. Kernet kemudian melaporkan dugaan pelecehan yang terjadi di dalam bus.

“Ya, untungnya ada yang divideoin itu minggir, terus keneknya nyamperin bawa itu, ‘Pak, itu ada orang yang diduga melakukan pelecehan seksual, gini’. Ya terus PJR-nya langsung naik ke atas, langsung ditenteng gitu sama anggota saya,” kata Jajuli, Jumat (18/9/2026).

Mendapat laporan itu, petugas kemudian membawa korban dan terduga pelaku ke Induk PJR Jagorawi untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan penuturan korban, terduga pelaku berpura-pura tidur sambil beberapa kali meraba paha korban. Korban lalu menegur pelaku hingga diketahui kernet dan penumpang lain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242479//pelecehan-S7oR_large.jpg
Diduga Lecehkan Anak, Pria di Jaktim Dihajar Massa hingga Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242416//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-KLnA_large.jpg
Polisi Selidiki Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Palmerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/340/3239312//ilustrasi-F3cw_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Sekretaris Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237040//viral-0B6X_large.jpg
Syekh Ahmad Al Misry Diduga Cabuli 5 Orang, Lokasinya di Jakarta hingga Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237012//viral-RsGn_large.jpg
Modus Licik Eks Pelatih Panjat Tebing yang Lecehkan 5 Atlet Putri Selama 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237009//bareskrim_polri-MTlh_large.jpg
Begini Modus Eks Pelatih Panjat Tebing Diduga Lecehkan 5 Atlet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement