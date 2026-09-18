Terungkap! Ini Latar Belakang Pria yang Tendang Wanita di Senayan City

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial R (44) yang diduga menendang seorang wanita hingga nyungsep di Mal Senayan City (Sency), Jakarta Pusat. Kejadian itu sempat menuai sorotan lantaran viral di media sosial.

Bahkan, di media sosial ramai diperbincangkan soal sosok dari pria tersebut. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai latar belakang dari R.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan bahwa, pria itu merupakan pihak swasta. Bukan anggota partai politik maupun organisasi masyarakat (ormas) tertentu.

"Enggak, yang bersangkutan tetap swasta, tidak ada terafiliasi dengan partai, tidak terafiliasi dengan organisasi lain. Sebagai sosok pribadi seorang swasta," kata Budi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (18/9/2026).

Sementara itu, menurut Kasubdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, petugas tengah mendalami motif dari peristiwa tersebut. Selain itu, masih mengumpulkan barang bukti serta mendalami kronologi dan motif kejadian.