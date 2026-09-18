Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Ini Latar Belakang Pria yang Tendang Wanita di Senayan City

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |17:58 WIB
Terungkap! Ini Latar Belakang Pria yang Tendang Wanita di Senayan City
Pria yang tendang wanita di Mal Senayan City (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial R (44) yang diduga menendang seorang wanita hingga nyungsep di Mal Senayan City (Sency), Jakarta Pusat. Kejadian itu sempat menuai sorotan lantaran viral di media sosial.

Bahkan, di media sosial ramai diperbincangkan soal sosok dari pria tersebut. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai latar belakang dari R. 

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan bahwa, pria itu merupakan pihak swasta. Bukan anggota partai politik maupun organisasi masyarakat (ormas) tertentu. 

"Enggak, yang bersangkutan tetap swasta, tidak ada terafiliasi dengan partai, tidak terafiliasi dengan organisasi lain. Sebagai sosok pribadi seorang swasta," kata Budi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (18/9/2026). 

Sementara itu, menurut Kasubdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, petugas tengah mendalami motif dari peristiwa tersebut. Selain itu, masih mengumpulkan barang bukti serta mendalami kronologi dan motif kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/338/3242716/viral-Oehz_large.jpg
Viral Wanita Lagi Antre Ditendang hingga Nyungsep di Mal Jakpus, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/338/3239948/cekcok-do0l_large.jpg
Dipicu HP Terlindas, Driver Ojol dan Pemobil Cekcok hingga Masuk Mal Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/338/3239897/pemalakan-vxdA_large.jpg
Sopir Truk Dipalak di Semper Jakut, Perut Ditodong Pisau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239368/viral-gVyA_large.jpg
8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/338/3238053/viral-P8e3_large.jpg
Polisi Selidiki Iring-iringan 5 Mobil Masuk Jalur CFD di Sudirman Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/340/3237975/viral-xUhE_large.jpg
Viral Camat Protes Bantuan Gempa, Ini Penjelasan Pemkab Manggarai Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement