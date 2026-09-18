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Tiba di Tanjung Priok, Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi Disambut Lagu Si Jali-Jali

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |08:40 WIB
Tiba di Tanjung Priok, Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi Disambut Lagu Si Jali-Jali
Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi Tiba di Tanjung Priok (foto: Isra/Okezone)
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JAKARTA - Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akhirnya tiba di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, kapal tersebut memasuki kawasan pelabuhan pada pukul 07.58 WIB. Kedatangan kapal disambut tabuhan gendang dari tim marching band TNI yang telah memainkan sejumlah lagu, salah satunya lagu khas Betawi, "Si Jali Jali".

Hingga saat ini, proses penyambutan masih berlangsung. Sejumlah pejabat turut hadir untuk menerima kedatangan Garibaldi, beberapa di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Lalu Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Perlu diketahui, Giuseppe Garibaldi diambil dari nama Jenderal Italia abad ke-19 Giuseppe Garibaldi. Kapal tersebut nantinya akan menjadi kapal induk pertama yang dimiliki Indonesia melalui skema hibah pertahanan. 

Dilansir beragam sumber, kapal ini ditenagai dengan empat turbin gas CODAG Fiat yang dibangun di bawah lisensi dari GE, menghasilkan daya berkelanjutan sebesar 81,000 hp (60 MW).

Dengan menggerakkan dua poros, kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 30 knot (56 km/h; 35 mph) dan bisa berlayar sejauh 7.000 mil laut (13.000 km; 8.100 mi) pada kecepatan sekitar 20 knot (37 km/h; 23 mph).

 

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