Tiba di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Rekam Jejak Tempur Kapal Induk Garibaldi yang Jadi KRI Sriwijaya

JAKARTA – Kapal induk pertama TNI AL, KRI Sriwijaya, merapat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat, (18/9/2026). Sebelum memasuki perairan Indonesia, kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi itu menempuh pelayaran lebih dari 20 hari dari Italia dan sempat bersandar di Sri Lanka.

"Kapal induk ini tiba di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026," tulis keterangan resmi yang diterbitkan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.

Kapal induk ini rencananya akan menjadi bagian dari penguatan kemampuan matra laut TNI, khususnya dalam mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan seperti yang telah menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Spesifikasi dan Rekam Jejak Tempur

Dilansir beragam sumber, kapal ini ditenagai dengan empat turbin gas CODAG Fiat yang dibangun di bawah lisensi dari GE, menghasilkan daya berkelanjutan sebesar 81,000 hp (60 MW).

Dengan menggerakkan dua poros, kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 30 knot (56 km/h; 35 mph) dan bisa berlayar sejauh 7.000 mil laut (13.000 km; 8.100 mi) pada kecepatan sekitar 20 knot (37 km/h; 23 mph).

Kapal ini dilengkapi dengan empat sistem peluru kendali darat ke darat jarak pendek Otomat Mk2 yang dipasang di buritan kapal dan dua peluncur torpedo tiga tabung ILAS.

Pertahanan disediakan oleh dua peluncur SAM delapan sel yang menembakkan rudal SARH Aspide, dan tiga CIWS Oto Melara Kembar 40L70 DARDO.

Kapal itu juga memiliki beberapa penangkal, termasuk dua peluncur SCLAR dua puluh laras untuk sekam, umpan, suar, atau pengacau, sistem anti-torpedo SLQ-25 Nixie dan SLAT serta sistem ECM. Kapal ini mengalami modernisasi pada tahun 2003 dan restrukturisasi besar-besaran pada tahun 2013.

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi terlibat dalam berbagai operasi militer selama bertugas di Angkatan Laut Italia. Diantaranya saat militer Italia mengerahkan pesawat tempur Harrier AV-8B II+ yang diterbangkan dari Giuseppe Garibaldi dari tanggal 13 Mei hingga awal bulan Juni 1999 saat pecahnya Perang Kosovo di Balkan.