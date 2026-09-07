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Marinir 4 Negara Asah Taktik Tempur di Hutan Lampung

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |20:07 WIB
Marinir 4 Negara Asah Taktik Tempur di Hutan Lampung
Marinir 4 negara asah taktik tempur di hutan Lampung (Foto: Dok TNI)
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JAKARTA - Kemampuan tempur pasukan multinasional diuji dalam medan hutan Lampung melalui rangkaian Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) 2026. Marine Force (Marfor) Lampung bersama pasukan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mengasah sejumlah taktik darat untuk memperkuat kemampuan operasi.

Latihan yang digelar di lingkungan Brigif 4 Mar/BS, Lampung, Senin (7/9/2026), melibatkan unsur United States Marine Corps (USMC), Japan Ground Self Defense Force (JGSDF), dan Republic of Korea Marine Corps (ROK MC).

Materi yang diberikan mencakup Patroli Tempur, Pengadangan (Ambush), serta Patroli Keamanan, dikutip dari keterangan resmi Puspen TNI. Selain menguji kemampuan teknis masing-masing pasukan, latihan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai prosedur dan taktik ketika menghadapi kondisi medan yang kompleks.

Dalam skenario Patroli Tempur, pasukan gabungan bergerak menembus vegetasi yang lebat untuk mendeteksi keberadaan musuh. Situasi tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menguji ketahanan fisik dan kedisiplinan lapangan (fieldcraft) para prajurit.

Sementara itu, materi Pengadangan menjadi bagian dari latihan untuk mengasah kemampuan pasukan dalam menghadapi ancaman di medan operasi. Adapun Patroli Keamanan difokuskan pada kemampuan memetakan sekaligus mengamankan wilayah sekitar guna mengantisipasi infiltrasi elemen musuh setelah operasi.

Rangkaian latihan tersebut dirancang untuk memperkuat interoperabilitas dan kapabilitas tempur pasukan Marinir Indonesia bersama negara-negara sahabat. Penyamaan persepsi taktis menjadi salah satu aspek penting agar pasukan dari berbagai negara dapat bekerja secara efektif ketika menghadapi tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

(Arief Setyadi )

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