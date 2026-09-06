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Gunung Ibu Erupsi, Kolom Asap Terpantau Capai Ketinggian 600 Meter

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |15:17 WIB
Gunung Ibu Erupsi, Kolom Asap Terpantau Capai Ketinggian 600 Meter
Gunung Ibu di Halmahera Barat erupsi pada 6 September 2026.
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JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, mengalami erupsi pada Minggu (6/9/2026) pukul 14.26 WIT. Letusan ini memunculkan kolom asap setinggi ±600 meter di atas puncak (±1.925 meter di atas permukaan laut).

Berdasarkan pantauan Badan Geologi Kementerian ESDM, kolom asap yang muncul berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah utara dan timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi tercatat masih berlangsung.

Masyarakat di sekitar Gunung Ibu serta pengunjung atau wisatawan diimbau agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif gunung. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan pelindung hidung dan mulut (masker), serta mata (kacamata).

Gunung Ibu menjadi gunung api keempat di Indonesia yang mengalami erupsi hari ini. Sebagaimana dilaporkan, Gunung Anak Krakatau, Semeru, dan Ile Lewotolok juga mengalami erupsi pada 6 September ini.

(Rahman Asmardika)

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