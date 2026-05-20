HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ibu Erupsi, Kolom Abu Menjulang 1 Kilometer di Atas Puncak

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |20:38 WIB
Gunung Ibu erupsi (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengalami erupsi pada Rabu (20/5/2026) pukul 21.51 WIT. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 2.325 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api Ibu, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sekitar 1 menit 3 detik.

"Saat ini, Gunung Ibu masih berada pada Status Level II (Waspada)," tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam keterangannya.

PVMBG merekomendasikan masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah aktif, serta perluasan sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara.

Masyarakat juga diimbau menggunakan pelindung hidung, mulut, dan mata seperti masker serta kacamata apabila terjadi hujan abu.

