Gunung Ibu Meletus, Warga Diimbau Jaga Jarak Aman Radius 2 Km

Gunung Ibu saat meletus beberapa waktu silam (Foto: PVMBG)

JAKARTA - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali erupsi pada Minggu (10/5/2026). Erupsi terjadi sekitar pukul 18.20 WIT.

"Namun, tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi ±56 detik," demikian dikutip dari laman PVMBG.

"Saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level II/Waspada," sambungnya.

Masyarakat maupun pengunjung di sekitar gunung diminta tidak beraktivitas di dalam radius 2 kilometer dan perluasan sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan pelindung hidung, masker, dan kacamata.

"Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoaks), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.