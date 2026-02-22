Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Erupsi Gunung Ibu Luncurkan Abu 300 Meter, Warga Diminta Waspada

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |20:02 WIB
Erupsi Gunung Ibu Luncurkan Abu 300 Meter, Warga Diminta Waspada
Gunung Ibu Erupsi (foto freepik)
JAKARTA - Gunung Ibu kembali mengalami erupsi pada Minggu (22/2/2026) pukul 17.33 WIB. Letusan tersebut melontarkan kolom abu setinggi 300 meter di atas puncak.

Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis melalui laman Magma ESDM, erupsi terjadi pada pukul 17.33 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ±300 meter di atas puncak atau sekitar 1.625 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Aktivitas erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 48 detik.

Saat ini, status Gunung Ibu berada pada Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar gunung serta pengunjung atau wisatawan diimbau tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif, serta di perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara.

Jika terjadi hujan abu, warga yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan pelindung hidung dan mulut, seperti masker.

Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas situasi, tidak menyebarkan informasi bohong (hoaks), serta selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
PVMBG Erupsi Gunung Ibu Erupsi
