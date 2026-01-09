Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru Alami 8 Kali Erupsi, Kolom Abu Tertinggi 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |09:21 WIB
Gunung Semeru Alami 8 Kali Erupsi, Kolom Abu Tertinggi 1.000 Meter
Gunung Semeru Erupsi (foto: Magma Indonesia)
A
A
A

JAKARTA -  Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak delapan kali sejak dini hari pada Jumat (9/1/2026). Erupsi terjadi pada pukul 00.11 WIB, 00.20 WIB, 00.28 WIB, 00.45 WIB, 00.58 WIB, 05.31 WIB, 05.41 WIB, dan 06.49 WIB. Tercatat, letusan terbesar menghasilkan kolom abu setinggi 1.000 meter.

“Telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur, pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 00.58 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ±1.000 meter di atas puncak (±4.676 meter di atas permukaan laut),” tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam keterangannya.

PVMBG mencatat kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan condong ke arah utara. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi ±2 menit 5 detik.

Sementara itu, Gunung Semeru saat ini berada pada Status Level III (Siaga). Dengan status tersebut, PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

“Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak. Selain itu, masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan bahaya lontaran batu pijar,” imbaunya.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/340/3193764//gunung_marapi-VtjY_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi Semburkan Abu hingga 250 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191214//penambang_pasir_terjebak_banjir_lahar_semeru-EIK6_large.png
Detik-Detik Penambang Pasir Terjebak Banjir Lahar Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191098//gunung_semeru_erupsi-fCid_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805//gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189130//gunung_semeru_erupsi-1nPQ_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement