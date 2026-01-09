Gunung Semeru Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran 4.000 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi sore ini, Jumat 9 Januari 2026, pukul 15.13 WIB. Erupsi tersebut meluncurkan awan panas guguran (APG) sejauh 4.000 meter.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu teramati ± 2.000 meter di atas puncak (± 5.676 meter di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dan timur laut.

“Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ± 19 menit 52 detik. Terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 4.000 meter,” tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG mencatat erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat. Saat ini, Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi agar tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

