Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari

JAKARTA – Gunung Semeru mengalami belasan kali erupsi sejak Jumat (19/12/2025) dini hari. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.31 WIB.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Jumat, 19 Desember 2025, pukul 00:29 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 300 m di atas puncak (± 3.976 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan petugas Pos Pengamat Gunung Api, Liswanto, dikutip melalui website Magma ESDM.

Muntahan abu vulkanik paling tinggi terjadi ketika gunung tertinggi di Jawa Timur itu erupsi pada pukul 01.13 WIB dan 05.07 WIB. Abu vulkanik tercatat setinggi 1.000 meter ketika erupsi berlangsung.

“Erupsi G. Semeru pada hari Jumat, 19 Desember 2025, pukul 01:13 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4.676 m di atas permukaan laut),” ucapnya.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Jumat, 19 Desember 2025, pukul 05:07 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4.676 m di atas permukaan laut),” imbuhnya.