Berbahaya dan Mengerikan, Warga Nekat Dekati Tumpukan Lava Gunung Semeru

LUMAJANG – Tumpukan material lava panas terlihat di sepanjang jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepat di bawah Jembatan Besuk Kobokan pascaerupsi Gunung Semeru. Alih-alih menjauhi zona bahaya, kondisi ini justru menjadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak letusan

Puluhan warga memadati sepanjang jalur aliran lahar Sungai Leprak yang berada tepat di bawah Jembatan Besuk Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pada Kamis, Kamis (20/11/2025).

Material lava panas terlihat memenuhi hampir seluruh jalur aliran lahar, bahkan bau belerang masih tercium menyengat di sekitar lokasi. Pemandangan ini menarik perhatian warga yang ingin melihat langsung dampak erupsi yang terjadi.

Meski kondisi material masih panas dan labil, sejumlah warga terlihat mendekati tumpukan lava. Alasannya sepele yakni penasaran terhadap dampak erupsi Gunung Semeru.

Petugas di lokasi pun tak henti mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat ke area aliran lahar. Hal ini dilakukan mengingat kondisi material yang baru turun masih sangat panas dan labil, berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Sementara itu, Jembatan Besuk Kobokan yang sempat ditutup total kini sudah dapat dilintasi kembali. Namun, petugas tetap mengimbau para pengendara untuk ekstra hati-hati saat melintas lantaran kondisi jalan masih licin dan berdebu.



(Fetra Hariandja)