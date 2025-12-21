Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Minggu (21/12/2025), pukul 05.46 WIB. Tercatat tinggi kolom abu teramati ± 1.200 m di atas puncak (± 4876 m di atas permukaan laut).

1. Gunung Semeru Erupsi

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," tulis Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Liswanto dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," ujarnya.

Selain itu, masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Liswanto juga meminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

(Erha Aprili Ramadhoni)