Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |07:56 WIB
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter (Dok PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Kamis (11/12/2025) pukul 06.41 WIB. Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik setinggi 1.100 meter.

1. Erupsi Gunung Semeru

"Terjadi erupsi G Semeru pada hari Kamis, 11 Desember 2025, pukul 06.41 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1100 m di atas puncak (± 4776 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan petugas pos pengamat gunung api, Liswanto.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Liswanto menyampaikan, saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Erupsi pada pagi ini pertama kali terjadi pada pukul 06.11 WIB. Abu vulkanik terlihat setinggi 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Kamis, 11 Desember 2025, pukul 06.11 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4.676 m di atas permukaan laut)," katanya. 

Selanjutnya, gunung tertinggi di Jawa Timur itu kembali erupsi pada pukul 06.19 WIB, dengan ketinggian kolom abu 800 meter. Lalu pukul 06.33 WIB dengan ketinggian abu vulkanik 700 meter.

Usai erupsi ini, masyarakat diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak. Selain itu, masyarakat tidak disarankan beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

"Karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984/perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184716/semeru-I496_large.jpg
178 Pendaki dan Tim Kementerian Pariwisata Terjebak di Ranu Kumbolo saat Semeru Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184715/lava-Mdah_large.jpg
Berbahaya dan Mengerikan, Warga Nekat Dekati Tumpukan Lava Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184701/semeru-eNva_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Petugas Cari Korban Luka Maupun Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184675/semeru-SDod_large.jpg
Kronologi Gunung Semeru Meletus Dahsyat hingga Sebabkan Ratusan Orang Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184653/semeru-x19O_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Hebat, BNPB Evakuasi Ratusan Warga Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement