Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Kamis (11/12/2025) pukul 06.41 WIB. Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik setinggi 1.100 meter.

1. Erupsi Gunung Semeru

"Terjadi erupsi G Semeru pada hari Kamis, 11 Desember 2025, pukul 06.41 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1100 m di atas puncak (± 4776 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan petugas pos pengamat gunung api, Liswanto.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Liswanto menyampaikan, saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Erupsi pada pagi ini pertama kali terjadi pada pukul 06.11 WIB. Abu vulkanik terlihat setinggi 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Kamis, 11 Desember 2025, pukul 06.11 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4.676 m di atas permukaan laut)," katanya.

Selanjutnya, gunung tertinggi di Jawa Timur itu kembali erupsi pada pukul 06.19 WIB, dengan ketinggian kolom abu 800 meter. Lalu pukul 06.33 WIB dengan ketinggian abu vulkanik 700 meter.

Usai erupsi ini, masyarakat diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak. Selain itu, masyarakat tidak disarankan beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

"Karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," ucapnya.