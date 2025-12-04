Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 1.000 Meter

JAKARTA – Gunung Semeru, Jawa Timur, mengalami erupsi pada Kamis (4/12/2025), pada pukul 06:38 WIB. Tinggi kolom abu tercatat ± 1.000 meter di atas puncak (± 4.676 meter di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi ± 2 menit 20 detik," tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini, Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tetap diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tambah PVMBG.