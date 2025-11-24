Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:46 WIB
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km
Gunung Lewotobi Laki-laki (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengumumkan adanya peningkatan aktivitas signifikan pada Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (24/11/2025) sore. Masyarakat diminta menjauhi area berbahaya dalam radius 6 kilometer dari puncak.

PVMBG menyampaikan bahwa tingkat aktivitas gunung tetap berada pada Level III (Siaga). Namun, intensitas potensi erupsi menunjukkan peningkatan sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan.

PVMBG menegaskan agar warga segera mengosongkan zona bahaya dan tidak melakukan aktivitas apa pun di wilayah tersebut.

“Kami sampaikan bahwa saat ini terjadi peningkatan aktivitas G. Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur secara signifikan. Dimohon untuk segera mengosongkan radius rekomendasi bahaya sejauh 6 km dari puncak,” tulis PVMBG.

PVMBG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, namun segera meninggalkan area yang telah ditetapkan demi keselamatan.

“Mohon untuk tetap tenang, tidak panik, dan segera meninggalkan radius bahaya sejauh 6 km dari puncak Gunung Lewotobi Laki-laki,” lanjutnya.

 

