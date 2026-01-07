Retrovibes Guncang eL Hotel Bandung pada Perayaan Malam Tahun Baru 2026

BANDUNG – Malam Tahun Baru di eL Hotel Bandung tahun ini benar- benar istimewa. Dengan tema 90’s yang diusung melalui acara bertajuk Bandung Retrovibes, para tamu yang hadir dimanjakan dengan kombinasi sempurna antara hiburan, kuliner, dan retro yang kental. Bertempat di Amartapura Grand Ballroom, acara ini menjadi momen tak terlupakan yang sukses menyambut pergantian tahun dengan meriah.

Kemeriahan Acara

Dari awal hingga akhir, Bandung Retrovibes menghadirkan pengalaman yang memikat hati. Acara dimulai dengan iringan musik dari Sugar Ice Band, yang membuka malam dengan suasana santai namun elegan.

Para tamu menikmati alunan lagu-lagu bertema 90’s sembari menikmati hidangan special berbalut Gala Dinner. Saat malam semakin larut, suasana berubah menjadi semakin hangat dengan penampilan luar biasa dari Saung Angklung UDJO menambah nuansa tradisional dengan irama angklung yang harmonis, membuat malam semakin mempesona.

Momen yang paling dinantikan adalah penampilan dari The Dance Company, bintang utama malam itu. Lagu-lagu romantis mereka, seperti Papa Rock and Roll, Aku Lelakimu & Coba kau Bayangkan, sukses membawa para tamu ke dalam nostalgia.

Suara penonton yang ikut bernyanyi bersama memenuhi ballroom, menciptakan momen emosional yang sangat berkesan. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 00.00, suasana romantis memuncak dengan countdown bersama, disertai sorakan dan kebahagiaan yang meluap.