Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |08:12 WIB
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
Gunung Semeru Erupsi (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu (10/12/2025) pukul 04.52 WIB. Saat erupsi, kolom abu vulkanik terlihat jelas dengan ketinggian sekitar 500 meter.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu, 10 Desember 2025, pukul 04:52 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ±500 meter di atas puncak (±4176 meter di atas permukaan laut)," tulis petugas pos pengamat gunung api, Yadi Yuliandi.

Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 107 detik.

Pascaerupsi, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak. Selain itu, disarankan tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

"Hal ini karena berpotensi terlanda awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tambah Yadi.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan bahaya lontaran batu pijar. Waspada juga terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta anak sungai kecil dari Besuk Kobokan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188329//erupsi_gunung_semeru-URoH_large.jpg
2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187673//gunung_semeru_erupsi-uy62_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187467//gunung_semeru_erupsi-hit4_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Belasan Kali sejak Dini Hari, Kolom Abu Capai 1,1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186788//erupsi_gunung_semeru-s5Xv_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Muntahkan Abu Setinggi 800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/340/3185585//gunung_lewotobi_laki_laki-A6Dp_large.jpg
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement