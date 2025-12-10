Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter

JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu (10/12/2025) pukul 04.52 WIB. Saat erupsi, kolom abu vulkanik terlihat jelas dengan ketinggian sekitar 500 meter.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu, 10 Desember 2025, pukul 04:52 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ±500 meter di atas puncak (±4176 meter di atas permukaan laut)," tulis petugas pos pengamat gunung api, Yadi Yuliandi.

Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 107 detik.

Pascaerupsi, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak. Selain itu, disarankan tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

"Hal ini karena berpotensi terlanda awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tambah Yadi.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan bahaya lontaran batu pijar. Waspada juga terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta anak sungai kecil dari Besuk Kobokan.

(Awaludin)