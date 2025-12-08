Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |12:55 WIB
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila/ist
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap aktris porno Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue di Bali. Aktris cantik asal Inggris ini diamankan saat diduga sedang memproduksi video asusila bersama 18 WNA lainnya.

Kronologi bermula saat polisi mendapat laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu studio yang berada di Desa Perenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.

"Diduga tempat tersebut digunakan oleh terduga pelaku untuk memproduksi video asusila," ujar Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara kepada wartawan, dikutip, Senin (8/12/2025).

Setelah mendapat laporan dari warga yang resah, polisi langsung melakukan penggerebekan pada Kamis (4/12) siang,

Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya alat kontrasepsi dan sebuah mobil pikap biru yakni Suzuki Carry Bagong berwarna biru dengan tulisan 'Bonnie Blue's BangBus'.

"Barang bukti berupa beberapa kamera, alat kontrasepsi, dan mobil pikap biru bertuliskan Bonnie Blue's BangBus," ujar Arif.

Sementara, dari 18 WNA yang diamankan, 14 orang di antaranya disebut berasal dari Australia. Setelah diperiksa, 18 WNA itu dipulangkan ke tempat tinggal masing-masing.

 

