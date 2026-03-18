HOME NEWS NUSANTARA

Ponpes Al-Falah Ploso Kediri Tetapkan Lebaran Jatuh pada Jumat 20 Maret 2026

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |11:40 WIB
JAKARTA - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur, menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. 

Pengumuman ini tersebar dalam video di media sosial. Dalam video itu, dijelaskan keputusan ini berdasarkan hasil rumusan tim ahli falak internal pesantren. 

Pengumuman mengenai penetapan awal Syawal ini dibacakan salah seorang anggota dewan Mufattisy atau penasehat Ponpes Al-Falah Ploso, KH Ma'sum Aly. 

“Berdasarkan hasil penghitungan lajnah falakiyah Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri memberitahukan bahwa untuk awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat Legi tanggal 20 Maret 2026 Masehi," katanya, dikutip dari video tersebut, Rabu (18/3/2026). 

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan posisi hilal memiliki ketinggian 11 derajat 57 daqiqah. Hal ini dinilai telah memenuhi kriteria untuk menentukan awal Syawal. 

Saat matahari terbenam pada Kamis 19 Maret 2026, posisi hilal terpantau berada di atas ufuk dengan ketinggian 05 derajat 12 menit. Posisi hilal tersebut sudah bernilai positif dan tinggi. Karena itu, malam tersebut sudah masuk awal Syawal. Karena itu, keesokan harinya Jumat 20 Maret 2026, ditetapkan sebagai Hari Raya Idul Fitri. 

“Dengan pertimbangan Ijtima akhir bulan Ramadan terjadi pada hari Kamis Kliwon tanggal 19 Maret 2026 Masehi pada pukul 07.17 WIB dengan tinggi hilal 05 derajat 12 daqiqah," ucapnya. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207565//pangan-nzil_large.jpg
Harga Pangan Naik Jelang Lebaran 2026: Cabai Rawit Merah Rp131.000 per Kg, Daging Rp168.650 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/482/3207560//menkes-oBpz_large.jpg
Libur Lebaran 2026 Mulai WFA, Gimana Pelayanan RS Saat Darurat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207553//pelabuhan-OoQV_large.jpg
Menhub Bongkar Biang Kerok Macet Horor di Gilimanuk hingga 20 Km 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207543//mudik_gratis-cW2u_large.jpg
Mudik Gratis BUMN dan ESDM 2026 Berangkatkan 500 Pemudik, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207520//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-kA43_large.jpg
Pramono Pastikan Stok Energi dan Pangan Jakarta Aman Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207487//viral-QCmW_large.jpg
Kocak! Pemudik Pasang Tulisan Ingin Punya Civic Turbo di Motor Agar Didoakan Banyak Orang
