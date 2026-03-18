HOME NEWS NASIONAL

H-3 Lebaran, Volume Kendaraan di Tol Cipali Melonjak Hampir 2 Kali Lipat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |10:46 WIB
Arus kendaraan di Tol Cipali di H-3 Lebaran 2026.
JAKARTA – Memasuki H-3 Lebaran, arus mudik di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Tol Cipali) mengalami lonjakan signifikan seiring pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way. Berdasarkan data terbaru yang diterima iNews Media Group pada Rabu (18/3/2026), sejak pukul 00.00 hingga 09.00 WIB tercatat sekitar 47 ribu kendaraan melintasi eks Gerbang Tol Cikopo menuju Cirebon.

Jumlah tersebut meningkat drastis hingga 97 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya. Rata-rata volume kendaraan yang melintas mencapai sekitar 5.300 kendaraan per jam, dengan kondisi lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar.

Peningkatan volume kendaraan ini tak lepas dari penerapan sistem one way yang mulai diberlakukan di ruas tol untuk mengurai kepadatan arus mudik. Dengan sistem ini, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah menjadi lebih terfokus, sehingga volume kendaraan meningkat signifikan di jalur tersebut.

Untuk itu, para pemudik diimbau agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat. Pengguna jalan disarankan memanfaatkan rest area atau keluar melalui gerbang tol terdekat untuk beristirahat jika kapasitas parkir penuh.

Dengan sistem transaksi tertutup, tarif tol tetap dihitung berdasarkan jarak tempuh, sehingga pengguna tidak dikenakan biaya tambahan meski keluar dan masuk kembali. Selain itu, pemudik juga diingatkan untuk selalu menjaga keselamatan serta mematuhi arahan petugas selama perjalanan.

(Rahman Asmardika)

