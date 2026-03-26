Contra Flow Diterapkan di Tol Cipali Imbas Kendaraan Menumpuk di Bahu Jalan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |18:18 WIB
JAKARTA - Rekayasa lalu lintas berupa contra flow mulai diberlakukan di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) pada Kamis (26/3/2026) sore. Kebijakan ini diambil seiring meningkatnya kepadatan arus balik Lebaran di sejumlah titik.

Berdasarkan data hingga pukul 17.00 WIB, tercatat sekitar 48 ribu kendaraan telah melintasi eks Gerbang Tol Cikopo menuju Jakarta. Angka tersebut tercatat lebih rendah 37 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya, dengan rata-rata volume kendaraan mencapai sekitar 2.800 kendaraan per jam.

Meski secara umum arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kepadatan mulai terjadi di beberapa titik, khususnya di KM 188, KM 175, dan KM 164 arah Jakarta. Salah satu faktor utama perlambatan ini adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan.

Banyak pengemudi memilih menepi untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang dari arah timur. Selain itu, beberapa kendaraan juga mengalami gangguan teknis di tengah perjalanan.

Sebagai langkah antisipasi, pengelola tol bersama kepolisian memberlakukan contra flow di KM 169 hingga KM 162 arah Jakarta sejak pukul 17.30 WIB. Rekayasa ini diharapkan mampu mengurai kepadatan dan menjaga kelancaran arus balik.

Sementara itu, untuk arah sebaliknya menuju Cirebon, tercatat sekitar 16 ribu kendaraan melintas hingga sore hari. Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau lebih rendah sekitar 5 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Pengguna jalan diimbau tetap waspada selama berkendara, menjaga jarak aman, serta mematuhi arahan petugas di lapangan, terutama di titik-titik yang diberlakukan rekayasa lalu lintas. Selain itu, pemudik diminta memastikan kondisi fisik tetap prima dan tidak memaksakan perjalanan apabila merasa lelah, guna menghindari risiko kecelakaan di tengah arus balik yang masih berlangsung.
 

