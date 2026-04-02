Arus Balik Lebaran 2026 Berakhir, 3,38 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |12:15 WIB
JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 3.383.797 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek selama periode H-10 hingga H+10 Hari Raya Idul Fitri 1447H/2026 atau pada 11–31 Maret 2026. Angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas selama arus balik dari empat Gerbang Tol (GT) utama dan jalur fungsional Japek II Selatan.

Distribusi lalu lintas didominasi dari arah timur (Trans Jawa dan Bandung) sebanyak 1.640.413 kendaraan atau 48,5 persen. Sementara dari arah barat (Merak) tercatat 977.758 kendaraan atau 28,9 persen, dan dari arah selatan (Puncak) sebanyak 765.626 kendaraan atau 22,6 persen.

Dari arah timur, kendaraan yang kembali ke Jabotabek melalui GT Cikampek Utama mencapai 883.790 kendaraan atau meningkat 51,0 persen dari kondisi normal. Adapun dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama dan jalur fungsional Japek II Selatan tercatat 687.461 kendaraan, meningkat 3,2 persen dari normal. Selain itu, sebanyak 69.162 kendaraan melintas melalui jalur fungsional Japek II Selatan sebagai jalur pengalihan menuju GT Kalihurip Utama.

Secara total, arus balik dari arah Trans Jawa dan Bandung mencapai 1.640.413 kendaraan atau meningkat 31,1 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Sementara itu, arus kendaraan dari arah barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang–Merak tercatat sebanyak 977.758 kendaraan atau naik 1,5 persen dari normal. Adapun dari arah selatan melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi mencapai 765.626 kendaraan atau meningkat 3,2 persen.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A Purwantono, mengatakan volume lalu lintas yang kembali ke Jabotabek pada H+10 Idulfitri atau Selasa (31/3/2026) mencapai 147.964 kendaraan, meningkat 14,9 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 128.802 kendaraan.

 

