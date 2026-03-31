Arus Balik Masih Tinggi, 670 Ribu Kendaraan Melintas di GT Cikampek Utama

JAKARTA – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat arus balik Idulfitri 1447 H/2026, dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta masih tinggi hingga H+9.

Pada periode H hingga H+9 Lebaran (21–30 Maret 2026), tercatat sebanyak 670.470 kendaraan melintas menuju arah Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Angka tersebut meningkat 135,77 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 284.375 kendaraan.

Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, mengatakan tren peningkatan juga terlihat pada periode H-10 hingga H+9 (11–30 Maret 2026).

“Sebanyak 846.535 kendaraan tercatat melintas dari wilayah Timur Trans Jawa, meningkat 51,22 persen dibandingkan kondisi normal,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, pada data shift 1 tanggal 31 Maret 2026, tercatat 10.607 kendaraan melintas atau naik 36,18 persen dari lalu lintas normal sebanyak 7.789 kendaraan.

Menurut Ria, data tersebut menunjukkan arus balik dari wilayah Timur Trans Jawa masih terus berlangsung.