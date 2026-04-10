Mudik Lebaran Aman, Kepercayaan Publik ke Polri Meroket Masuk 4 Besar

JAKARTA - Polri sukses mengawal penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Hal tersebut ternyata mendongkrak tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap Polri sekarang masuk empat besar sebagai lembaga negara yang dipercaya publik. Sementara sebelumnya, Polri kerap berada di peringkat delapan dan sembilan.

Survei bertajuk ‘Evaluasi Publik terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ dilakukan secara tatap muka dalam rentang 29 Maret–4 April 2026. Total responden mencapai 1.200, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya," ujar Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dikutip Jumat (10/4/2026).

Melesatnya kepercayaan publik terhadap korps yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu tak terlepas dari kinerja institusi tersebut, khususnya dalam pelayanan publik selama musim mudik Lebaran. Dari survei ditemukan mayoritas masyarakat sangat puas dengan kinerja Polri selama Operasi Ketupat.