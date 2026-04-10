Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mudik Lebaran Aman, Kepercayaan Publik ke Polri Meroket Masuk 4 Besar

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |14:14 WIB
Polri kawal mudik lebaran (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Polri sukses mengawal penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Hal tersebut ternyata mendongkrak tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap Polri sekarang masuk empat besar sebagai lembaga negara yang dipercaya publik. Sementara sebelumnya, Polri kerap berada di peringkat delapan dan sembilan.

Survei bertajuk ‘Evaluasi Publik terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ dilakukan secara tatap muka dalam rentang 29 Maret–4 April 2026. Total responden mencapai 1.200, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya," ujar Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dikutip Jumat (10/4/2026).

Melesatnya kepercayaan publik terhadap korps yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu tak terlepas dari kinerja institusi tersebut, khususnya dalam pelayanan publik selama musim mudik Lebaran. Dari survei ditemukan mayoritas masyarakat sangat puas dengan kinerja Polri selama Operasi Ketupat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mudik 2026 mudik lebaran Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211120/kriminalitas-WwsH_large.jpg
Waspada! Polri Ungkap Kejahatan Digital Berbasis AI Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210942/polisi-sCeb_large.jpg
Polri : Rekrutmen Akpol 2026 Transparan, Tak Ada Titipan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209644/korlantas-ek4G_large.jpg
Kakorlantas Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran, Angka Kecelakaan Disebut Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207923/polri-cwMA_large.jpg
Akpol 91 di Puncak Karier! Satu Lagi Rekan Angkatan Kapolri Tembus Jenderal Bintang 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207364/polri-kftM_large.jpg
4 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Daging Domba Impor Kedaluwarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206947/mudik_lebaran-f748_large.jpg
Polri Pakai Drone dan AI Urai Macet Mudik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement