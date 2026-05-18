HOME NEWS NASIONAL

Deretan Brigjen Polri yang Dilantik Menjadi Kapolda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |09:08 WIB
Deretan Brigjen Polri yang dilantik menjadi Kapolda (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Listyo Sigit Prabowo memimpin pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta kapolda di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Mei 2026.

Sertijab ini sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/960/KEP./2026 yang ditandatangani As SDM Kapolri Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melantik R. Z. Panca Putra Simanjuntak sebagai Kalemdiklat Polri. Kemudian, Nasri sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Himawan Bayu Aji menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Arif Budiman selaku Kapolda Maluku Utara.

Sementara itu, Kalingga Rendra Raharja sebagai Kapolda NTB menggantikan Edy Murbowo. Kemudian, Yudhi Sulistianto Wahid menjadi Kapolda Bengkulu menggantikan Mardiyono, serta Yudi Arkara Oktabera sebagai Kayanma Polri menggantikan Abas Basuni.

Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menjelaskan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.

