HOME NEWS NASIONAL

Personel Polri Bakal Dilengkapi Peralatan Anti Panah hingga Bom Molotov, Begini Penampakannya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |13:21 WIB
Personel Polri bakal dilengkapi peralatan anti panah hingga bom molotov (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan personel Polri ke depannya akan dilengkapi dengan peralatan pengamanan yang lebih maksimal, termasuk perlengkapan untuk menghadapi ancaman busur panah, tembakan, hingga bom molotov.

“Demikian juga tentunya harapan kita anggota kita juga dibekali dengan berbagai macam alat pengamanan diri menghadapi potensi tantangan di lapangan. Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota,” kata Sigit di Kantor Slog Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026).

Sigit menyebut peralatan tersebut akan disematkan kepada seluruh personel Polri, terutama bagi polisi yang bertugas di wilayah rawan konflik.

“Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah,” ujarnya.

Menurut Sigit, langkah ini merupakan bagian dari upaya agar Polri selalu siap dengan dukungan peralatan yang ada, yang akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
“Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin,” ujar Sigit.

