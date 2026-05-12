Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Edarkan 6 Ribu Butir Obat Keras Ilegal, Pemuda Ditangkap di Tangerang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |02:11 WIB
Edarkan 6 Ribu Butir Obat Keras Ilegal, Pemuda Ditangkap di Tangerang
Edarkan 6 Ribu Butir Obat Keras Ilegal, Pemuda Ditangkap di Tangerang (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Pakuhaji Polres Metro Tangerang Kota mengungkap kasus peredaran obat-obatan keras daftar G tanpa izin edar di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial RM (24), warga asal Aceh Besar. Polisi juga menyita ribuan butir obat-obatan yang diduga ilegal di Kampung Sukawali, Kecamatan Pakuhaji.

Kapolsek Pakuhaji AKP Prapto Lasono menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran obat keras tanpa izin edar di wilayah tersebut.

“Setelah menerima informasi dari masyarakat, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi. Di lokasi petugas menemukan seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan,” ujar Prapto, Senin (11/5/2026).

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 100 butir obat diduga jenis tramadol, 330 butir pil kuning diduga dextro, serta 6.000 butir pil putih diduga obat daftar G jenis dobel Y.

Selain itu, polisi menyita uang tunai hasil penjualan sebesar Rp290 ribu, satu unit telepon genggam iPhone warna hitam, dan satu tas selempang milik tersangka.

“Pelaku berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pakuhaji guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terkait asal-usul obat-obatan tersebut serta kemungkinan adanya jaringan peredaran lainnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 435 subsider Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait peredaran sediaan farmasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar keamanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
obat-obatan Obat Keras Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217712//viral-gPUH_large.jpg
Lagi! Rumah hingga Mobil Milik Bandar Narkoba Dibakar Warga di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217097//penangkapan_narkoba_di_apartemen-7nKG_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Narkoba Lintas Provinsi, 29 Kg Sabu Disita dari Apartemen MOI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217079//sabu-9AJx_large.jpg
Polri Limpahkan 2 WN Pakistan Penyelundup 97 Kapsul Sabu ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217049//eks_kapolres_bima_kota_akbp_didit_putro_kuncoro-gPXo_large.jpg
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Bakal Diperiksa di Jakarta Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216249//polri-F8f9_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Pengedar Obat Keras Ilegal Berkedok Warung Sembako di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216396//pengendara_tinggalkan_2_kg_ganja_di_perbatasan_skouw-ZbRV_large.jpeg
Panik saat Diperiksa, Pengendara Ini Tinggalkan 2 Kg Ganja di Perbatasan Skouw
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement