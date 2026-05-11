Lagi! Rumah hingga Mobil Milik Bandar Narkoba Dibakar Warga di Riau

Rumah hingga Mobil Milik Bandar Narkoba Dibakar Warga di Riau/Okezone

ROKAN HILIR - Ratusan warga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau mengamuk hingga nekat membakar rumah, gudang dan kendaraan yang diduga milik pengedar narkotika.

Ketua RT 03 Desa Bagan Cempedak, Anroy Hidayat mengatakan, setelah terjadinya pembakaran rumah yang diduga milik bandar narkoba, kondisi di wilayahnya sudah tidak kondusif.

“Kami berharap kepada pihak penegak hukum agar serius menangani kasus narkoba terutama di daerahnya agar anak anak tidak semakin banyak yang menjadi korban,” ujar Anroy, Senin (11/5/2026).

Aksi masa tersebut dipicu kekecewaan warga atas penangkapan seseorang diduga pengguna narkoba oleh Satnarkoba Polda Riau, sedangkan bandar utama yang selama ini menjadi sorotan masyarakat tidak terjamah aparat penegak hukum.

Pihak kepolisian sebelumnya telah memberi penjelasan kepada masyarakat namun warga tidak puas, hingga akhirnya terjadi pembakaran rumah.

Namun tidak hanya rumah yang dibakar, massa juga membakar gudang, satu unit mobil Xtrail, satu unit motor Kawasaki KLX, 2 unit motor becak dan satu mobil pick up dirusak warga.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.