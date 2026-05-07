Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Bakal Diperiksa di Jakarta Terkait Kasus Narkoba

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bakal memeriksa eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Namun, belum diketahui kapan pastinya tersangka kasus narkotika itu dibawa ke Jakarta.

"Nanti mungkin dengan Pak mantan Kapolres Bima Kota juga, Pak Didik yang akan kita proses," kata Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB, Kompol Bowo Tri Handoko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Untuk saat ini, penyidik sedang memeriksa eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Ia dihadirkan langsung ke Gedung Bareskrim Polri.

Ia bakal menjalani pemeriksaan terkait kasus TPPU narkotika. "Pemeriksaan dalam rangka kasus TPPU gitu," ujar Bowo.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara narkotika.

Kelima orang yang ditetapkan tersangka pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba itu adalah eks Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro, eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Malaungi.

Lalu, bandar narkoba di Bima Kota Abdul Hamid alias Boy, adik kandung bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin, Alex Iskandar, serta mantan istri Koh Erwin, Ais Setiawati.

"Penetapan status tersangka TPPU dengan tindak pidana asal narkotika," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).