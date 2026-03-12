Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Boy Bandar Narkoba Penyetor Uang ke Polisi di Bima Ditangkap, Nih Penampakannya!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |21:54 WIB
Boy Bandar Narkoba Penyetor Uang ke Polisi di Bima Ditangkap, Nih Penampakannya!
Boy Bandar Narkoba Penyetor Uang ke Polisi di Bima Ditangkap,
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap buronon narkoba jaringan Erwin Iskandar alias Ko Erwin, A Hamid alias Boy di Pontianak, Kalimantan Barat. Polisi menciduk Boy pasca melakukan pencarian selama beberapa hari di Pontianak.

Demikian disampaikan Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Kevin Leleury, Kamis (12/3/2026).

"Tim Gabungan Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengamankan Abdul Hamid alias Boy yang berperan sebagai bandar narkotika dalam jaringan Erwin Iskandar di wilayah Nusa Tenggara Barat," ujarnya.

Penangkap terhadap Boy itu dilakukan setelah tim gabungan melakukan penyelidikan dan pendalaman di lokasi yang menjadi tempat Boy berada.

Setelah beberapa hari melakukan pencarian, Boy akhirnya berhasil diciduk polisi di sebuah rumah kawasan Kubu Raya, Pontianak.

"Tersangka diamankan di sebuah rumah kontrakan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah sebelumnya melarikan diri dari Bima NTB untuk menghindari proses penegakan hukum," tutur Kevin.

Adapun Boy berperan sebagai orang yang menyetorkan uang ke Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi dan pengedar narkoba di wilayah Bima, NTB.

Pengakuan Boy, dia sudah menyetorkan uang sebanyak Rp 1,6 miliar dalam rentang waktu bulan Mei-September 2025 pada AKP Malaungi untuk meminta perlindungan terkait peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Bima.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206024/narkoba-hF5S_large.jpg
Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima Kota, Bareskrim Buru 2 DPO Jaringan Koh Erwin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204439/polri-0BRd_large.jpg
Polri Terbitkan DPO Buru Boy Bandar Narkoba Jaringan Koh Erwin, Begini Ciri-Cirinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204421/tangkap-ZMPT_large.jpg
Bareskrim Polri Tangkap Kurir Jaringan Bandar Narkoba Koh Erwin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204235/polisi_narkoba-JtEc_large.jpg
AKBP Didik Dimutasi ke Yanma Polri untuk Proses Pemecatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204183/polri-toG0_large.jpg
Terungkap! Eks Kapolres Bima Kota Terima Uang Keamanan dari Bandar Narkoba Koh Erwin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204164/polri-tn6U_large.jpg
Misteri Sosok Boy di Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima Kota Terungkap, Kini Diburu Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement